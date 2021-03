Mesmont Les Jardins de la Serrée Côte-d'Or, Mesmont Les jardins de la Serrée Les Jardins de la Serrée Mesmont Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Ce lieu regorge d’histoire à découvrir sans tarder !

En 1789, Just Rameau en devînt le propriétaire. C’est cet homme politique qui marquera l’histoire du lieu en le réaménageant complètement durant la période de transition de l’ancien régime à la Ière république.

En 1794, Just Rameau met fin aux travaux et le résultat est celui que l’on peut apprécier aujourd’hui ; Une charmante habitation de style Louis XVI et des jardins entièrement remaniés.

C’est ainsi que vous découvrirez, sur 2 hectares, un charmant jardin français composé de jardins en terrasses et d’un verger, le tout sublimé par la présence d’un ruisseau nommé « la Goulotte » qui apporte au vallon sa dimension romantique. Jardin à la Française en paliers et vallon aménagé ! Les Jardins de la Serrée La Serrée, 21540 Mesmont Mesmont Côte d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T12:00:00;2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T17:30:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T17:30:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T17:00:00

