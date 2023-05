Visite libre Les jardins de la Régie, 3 juin 2023, Lailly-en-Val.

Visite libre 3 et 4 juin Les jardins de la Régie Gratuit – 12 ans

Découverte d’un jardin qui respecte la biodoversité et la protège en proposant une grande diversité végétale.

Les jardins de la Régie Route de Blois, 45740 Lailly-en-Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire 06 07 54 40 61 http://lesjardinsdelaregie.com/ Les Jardins de la Régie sont un jardin de près de 1 hectare situé entre Sologne et Val de Loire, créés par des passionnés de jardins, ce jardin contemporain qui allie modernité dans sa structure et sa gestion. Alors que la première partie du jardin est un jardin régulier compartimenté de charmilles, la collection unique en France d’Aucuba japonica (agréée par le CCVS) est au contraire dans une ambiance paysagère à l’anglaise, après avoir traversé le potager et le verger. Accès par la RD 951, stationnement parking gymnase-tennis-cimetière. Descendre le sentier du gouffre, entrée par le portillon 100 m à gauche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

© Le jardin de la Régie