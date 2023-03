Rendez-vous aux jardins Les jardins de la Poterie Hillen, 3 juin 2023, Thermes-Magnoac.

Rendez-vous aux jardins 3 et 4 juin Les jardins de la Poterie Hillen Adulte: 9 € Enfant de 6 à 11 ans : 4 € Adolescent de 12 a 16 ans : 5 € Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés par leurs familles

Ces Journées sont une invitation à découvrir et savourer la richesse et la diversité du jardin de la Poterie Hillen et des exposants présents.

Vous pourrez admirer ou acquérir :

• La découverte de la richesse botanique , la découverte de chants d’oiseaux, grenouilles , d’elements sonores du jardin de la Poterie Hillen

• La musique au jardin – Concert dimanche a partir de 17 h du Groupe De Colores -plus d’informations sur notre site

• La découverte et le savoir-faire des artisans, pépiniéristes, artistes

• Restauration sur place sur reservation. Le menu sera vous communiqué sur notre site web du restaurant www.lespritdelisa.fr et peut être commande par notre formulaire en ligne Les places pour les repas sont limitées !!

• Salon de thé d’Elisa avec les gourmandises de saison

plus dinformations sur notre site https://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/

Les jardins de la Poterie Hillen 1675 route de Lalanne Thermes-Magnoac 65230 Quartier las quartes Hautes-Pyrénées Occitanie 0562398348 https://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064322634030 [{« type »: « email », « value »: « jardin.hillen@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562398348 »}] [{« link »: « http://www.lespritdelisa.fr »}, {« link »: « https://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/ »}] Jardin de 6 ha aménagé en 2004 sur plusieurs niveaux. La propriété comprend 6 hectares et un chemin historique menant de Thermes-Magnoac à Boulogne-sur-Gesse. Au moment de notre acquisition, elle portait 6 arbres : 2 chênes bicentenaires, 1 frêne bicentenaire, 1 magnifique châtaigner, 1 sapin noble et 1 tilleul. L’idée de créer un jardin est venue très tôt. Galerie en bois, chemin des herbes aromatiques et plantes médicinales, chemin d’herbes et fleurs sauvages, jardins de fraîcheur, du Sud, sauvage, intime, gourmand, contemporain, exotique avec bambous, palmiers, bananiers. Potager biologique, vivaces, rosiers, arbres et graminées. Plans d’eau avec plantes aquatiques. Lac. Parc. Sculptures. Plans étiquetés. Privé, label 2010. Au jardin il y à un Salon de thé pour les visiteurs. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©LutzHillen