Atelier « initiation à la taille des arbres fruitiers anciens » Les jardins de la Pécherie Nanteuil-en-Vallée, samedi 10 février 2024.

Nanteuil-en-Vallée Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Atelier taille et greffe organisés par le PETR du pays du Ruffécois et Mémoires fruitières des Charentes et l’aimable autorisation des propriétaires.

Les jardins de la Pécherie Parking, place du champ de foire

Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente