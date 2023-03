Jardins de La Muette Les jardins de la muette, 2 juin 2023, Largny-sur-Automne.

Jardins de La Muette 2 – 4 juin Les jardins de la muette Entrée à 4 € pour tous les participants – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Bonjour et bienvenue aux Jardins de La Muette dans le cadre de cette manifestation incontournable qu’est « Rendez-vous aux Jardins » et qui met en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains et la préservation d’une nature cultivée sur tout le territoire.

C’est aussi une occasion unique pour aller à la rencontre des propriétaires et jardiniers qui oeuvrent toute l »année pour conserver, restaurer, créer des jardins et transmettre des savoirs et des savoir-faire.

Le thème de l’édition 2023 évoque les multiples sons entendus dans les jardins : chants des oiseaux, sons d’autres animaux (grenouilles, insectes…), bruits de l’eau, du vent, des plantes, installations sonores, musiques composées pour un jardin, etc.

Alors, ouvrez vos yeux et vos oreilles et venez vous laissez enchanter par une promenade dans les Jardins de La Muette !

Si vous voulez y pique-niquer en famille, merci de nous envoyer un email : lesjardinsdelamuette@orange.fr pour nous prévenir !

Si vous souhaitez préparer votre visite, rendez-vous sur notre site internet : https://www.jardinsdelamuette.com/

Sachez que vous pouvez prévoir une visite de plusieurs jardins le long de la Vallée de l’Automne : le Donjon de Vez (à Vez) et les jardins de l’abbaye de Longpré à Haramont.

Les jardins de la muette 2, rue du château, 02600 Largny-sur-Automne, Aisne, Hauts-de-France Largny-sur-Automne 02600 Aisne Hauts-de-France http://www.jardinsdelamuette.com [{« link »: « https://www.jardinsdelamuette.com/ »}] Les Jardins de La Muette sont aménagés le long des vestiges de la grande terrasse du XVIe siècle et autour d’une maison qui fut celle des Longueval, capitaines des chasses de la Forêt de Villers-Cotterêts, de François 1er à Henri IV, famille à qui l’on doit la plus grande partie des constructions actuelles de La Muette. La Muette passa de la fin du XVIe siècle à la Révolution aux Marquis de Condren puis à l’Abbé Jacques Conseil, Curé et Maire de Largny et oncle d’Alexandre Dumas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T12:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T12:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©LaurenceVivant