Visite commentée des jardins de la Lauvinière 2 – 4 juin Les jardins de la Lauviniere 2, rue des Viaux 21200 Ruffey lés Beaune 3€ au profit de Jardin et Santé | Gratuit pour les enfants accompagnés Découvrez 3 jardins de 1000m2, bordés par une rivière.

Le premier est dit régulier avec ses buis et perspectives, sa roseraie et son pigeonnier en activité. Le second avec son ginko biloba s'adapte par son entretien réduit au changement climatique (tontes réduites, pas d'arrosage….). Le troisième est un jardin bouquetier où cohabitent vivaces et annuelles en quantité.

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©R.Demoulin

