Plasnes Visite guidée des jardins de la Herpinière Les jardins de la Herpinière Plasnes, 15 septembre 2023, Plasnes. Visite guidée des jardins de la Herpinière 15 – 17 septembre Les jardins de la Herpinière 8€. les jardin de la herpinière ,un parc botanique preservé,abritent et celebrent tel un conservatoire vivant les plantes sauvages locales . Au sein de ses jardins ou l’eau est omnipresente ,les plantes sauvages sont les veritables vedettes.chaque plante raconte une histoire .les visteurs amoureux de la nature decouvriront au cours d’une deambulation commentee tout l’interet de coserver notre patrimoine vegetal local Les jardins de la Herpinière 17 rue du Gruchet, 27300 Plasnes Plasnes 27300 Boisemont Eure Normandie 06 29 40 12 86 Jardin botanique naturel crée en 2006, conservatoire de plantes sauvages, jardin laboratoire, paysager. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

