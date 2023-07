Festival « Les Intemporel-les » Les Jardins de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 27 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse.

Festival « Les Intemporel-les » 27 – 30 juillet Les Jardins de la Grenouille

C’est l’heure des Intemporel-les ! Du lundi 24 au dimanche 30 juillet 2023, rendez-vous à Argenton-sur-Creuse et ses environs pour la deuxième édition du festival.

À compter du 27 juillet, dans les Jardins de la Grenouille, partons vers les Grands Sud. Puis, le 28 juillet, embarquons pour une Itinérance américaine au gré de la musique folk et pop !

Le 29 juillet, rendez-vous pour un déjeuner sur l’herbe pour une après-midi classique et journée éblouissante en compagnie des Créatrices de toutes nos musiques…

Enfin le 30 juillet, laissons-nous porter sur les ailes des Vents nouveaux, entre musique ancienne, musique classique et jazz.

Les Jardins de la Grenouille Rue Lothaire Kubel 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

Les jardins de la Grenouille sont situés sur un ancien marais.

Ce jardin et maintenant verger partagé est un lieu vivant, ouvert, animé, de partage d’échange autour du jardinage au naturel sous toutes les formes, de l’agroécologie, de l’écologie, de la permaculture, de l’art, et du vivre ensemble. Il est créateur de sens, de partenariat, de collaboration, et de coopération.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T18:30:00+02:00 – 2023-07-27T23:00:00+02:00

2023-07-30T14:00:00+02:00 – 2023-07-30T20:00:00+02:00

© Lude & Interlude