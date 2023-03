Balade bucolique dans les jardins de la Closerie Les Jardins de La Closerie Huillé-Lézigné Catégories d’Évènement: Huillé-Lézigné

Maine-et-Loire

Balade bucolique dans les jardins de la Closerie Les Jardins de La Closerie, 3 juin 2023, Huillé-Lézigné. Balade bucolique dans les jardins de la Closerie 3 et 4 juin Les Jardins de La Closerie 2 euros Pour les adultes et gratuit pour les enfants en dessous de 16 ans. les chiens ne sont pas admis car il y a des animaux sur le site. Les grilles de ce jardin romantique s’ouvrent pour la 3 ème année consécutive afin de vous offrir un moment de détente. Plantes sauvages ou sophistiquées se cotoyent , une gloriette vous fait de l’oeil pour une petite pause, des bassins avec des carpes koi majestueuses vous attendent. Une petite balade le long des rives du Loir agrémentera votre visite. Les Jardins de La Closerie Huillé-Lézigné Huillé-Lézigné 49430 Huillé Maine-et-Loire Pays de la Loire C’est un jardin intimiste qui propose différentes ambiances. L’eau y est présente avec le Loir et pièce d’eau naturelle. De vieux arbres ponctuent la balade. Parking , accès aux personnes a mobilité réduite sur une partie du jardin. Les chiens ne sont pas admis. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Houdayer

Détails Catégories d’Évènement: Huillé-Lézigné, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Jardins de La Closerie Adresse Huillé-Lézigné Ville Huillé-Lézigné Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Les Jardins de La Closerie Huillé-Lézigné

Les Jardins de La Closerie Huillé-Lézigné Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huille-lezigne/

Balade bucolique dans les jardins de la Closerie Les Jardins de La Closerie 2023-06-03 was last modified: by Balade bucolique dans les jardins de la Closerie Les Jardins de La Closerie Les Jardins de La Closerie 3 juin 2023 Huillé-Lézigné Les Jardins de La Closerie Huillé-Lézigné

Huillé-Lézigné Maine-et-Loire