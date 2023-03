Découverte des Jardins de la Chartreuse de Neuville Les jardins de la chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil Catégories d’Évènement: Neuville-sous-Montreuil

Découverte des Jardins de la Chartreuse de Neuville 3 et 4 juin Les jardins de la chartreuse de Neuville 1 allée de la Chartreuse 62170 Neuville sous Montreuil, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France Autour de cette chartreuse ouverte au public, on trouve une parcelle médicinale à la française, un potager biologique, un cloître végétal, un jardin pédagogique avec techniques jardinières expliquées mais également un espace biodiversité avec des orchidées sauvages et une prairie préservée. Agrément » Parcs et jardin » 2017

