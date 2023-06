Aventure canoë sur le Cher Les Jardins de la Cassonne Chissay-en-Touraine, 12 juin 2023, Chissay-en-Touraine.

Chissay-en-Touraine,Loir-et-Cher

Locations Canoes sur le Cher sauvage et jusqu’au Château de Chenonceau. Randonnées à thèmes, stages eaux calmes, eaux vives. Location à Chisseaux, Chissay et Montrichard. Accueil de familles, groupes, séminaires entre Chissay et Chisseaux, via Chenonceau. Accueil cyclistes.Teambuilding/Entreprises.

Les Jardins de la Cassonne

Chissay-en-Touraine 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Rental and trips on the wild river Cher (Chabris, Selles, St-Aignan), the canalised Cher river (between St-Aignan & Chenonceau), the Sauldre, 3 Provinces lake and île plage in St-Aignan. Themed discovery trips (heritage, environment…). Calm water and fast-flowing water workshop. Rental on site.

Alquiler de canoas en el Cher salvaje y hasta el Château de Chenonceau. Excursiones temáticas, cursos de aguas tranquilas y aguas bravas. Alquileres en Chisseaux, Chissay y Montrichard. Familias, grupos, seminarios entre Chissay y Chisseaux, vía Chenonceau. Formación de equipos/empresas

Verleih & Fahrten auf dem wilden Cher (Chabris, Selles, St-Aignan), dem kanalisierten Cher (zwischen St-Aignan & Chenonceau), der Sauldre, dem Lac des 3 Provinces und der Strandinsel in St-Aignan. Themenausflüge, Kurse in ruhigem und wildem Wasser. Verleihstelle in Chisseaux, Mareuil und St-Aignan.

