Indre-et-Loire Jardin de collection Les jardins de La Boulas, 3 juin 2023, Cerelles. Jardin de collection 3 et 4 juin Les jardins de La Boulas 5 € gratuit pour les moins de 18 ans Venez découvrir le Jardin de la Boulas en visite libre ou guidée. Les jardins de La Boulas 59 Chemin de la Boulas 37390 Cerelles Cerelles 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 55 12 80 Créé en 2005 ces jardins présentent des arbres et arbustes rares : poivriers, arbres aux mouchoirs, arbre à papier, arbre aux vessies, etc. Deux pièces d ‘eaux végétalisées. Jardin d’hiver avec caféiers ; serre à cactées ; aloé verra géant ; vivaces, rosiers, potager sur la D 29 2 km après LANGENNERIE direction BEAMONT LA RONCE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

