Fête du Vélo à Luitré-Dompierre Les jardins de la Belle-Aude, Rue du Saut-Roland, Dompierre-du-Chemin, 35133 LUITRE-DOMPIERRE, 14 mai 2023, LUITRE-DOMPIERRE. Fête du Vélo à Luitré-Dompierre Dimanche 14 mai, 14h00 Les jardins de la Belle-Aude, Rue du Saut-Roland, Dompierre-du-Chemin, 35133 LUITRE-DOMPIERRE Animation gratuite Traversée par l’itinéraire cyclable V9 reliant Nantes au Mont-Saint-Michel, la Commune de Luitré-Dompierre s’engage en faveur des mobilités durables. L’Europe a permis la mise en place de différents équipements en vue de la création « d’une aire de services-vélos » : offre de location de Vélos à Assistance Électrique (VAE) pour la population locale et les touristes, implantation de box de stationnement longue durée, installation de cabanes pour l’hébergement des cyclotouristes… Au programme : renseignements sur l’offre de location des VAE et visite libre des cabanes de randonneurs Accès : tentez « une balade à vélo » via la voie verte V9 (ex : temps moyen de trajet depuis l’espace Aumaillerie de La Selle-en-Luitré : 30 minutes) ou misez sur le covoiturage via ce lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/s3udxb Les jardins de la Belle-Aude, Rue du Saut-Roland, Dompierre-du-Chemin, 35133 LUITRE-DOMPIERRE Rue du Saut-Roland, Dompierre-du-Chemin, 35133 LUITRE-DOMPIERRE LUITRE-DOMPIERRE 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 17 05 29 »}] [{« link »: « https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/s3udxb »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

