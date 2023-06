Séjour au jardin de la Bardonnière Les jardins de la Bardonnière Bois-de-Céné, 31 juillet 2023, Bois-de-Céné.

Séjour au jardin de la Bardonnière 31 juillet – 4 août Les jardins de la Bardonnière sur inscription

Le jardin bio de la Bardonnière se situe au nord de la Vendée à quelques kilomètres de la mer. Vous vivrez une séjour à la ferme… Vous pourrez récolter des légumes bios, découvrir les espaces de jeux et le petit bois. Le Jardin vous accueille au sein de l’exploitation pour découvrir le maraîchage, diverses activités autour de l’environnement et de la nature. Vous trouverez sur place des espaces aménagés pour faire de l’activité autour du bois, de la construction de cabanes, de la randonnée découverte mais aussi des activités autour de la cuisine, des activités manuelles. De plus, l’accueillante propose des soirées thématiques tous les mercredis soir sur sa ferme et accueille tous les mardis le marché fermier avec des producteurs et productrices locaux.

Les jardins de la Bardonnière Bois de Céné Bois-de-Céné 85710 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « sejours2023@cemea-pdll.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T11:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T16:00:00+02:00

mer nature