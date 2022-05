“Les Jardins de Jammes”, Jardins de Plantes Aromatiques et Médicinales depuis 1986 Le Mas de Jammes Maleville Catégories d’évènement: Aveyron

Maleville

“Les Jardins de Jammes”, Jardins de Plantes Aromatiques et Médicinales depuis 1986 Le Mas de Jammes, 4 juin 2022, Maleville. “Les Jardins de Jammes”, Jardins de Plantes Aromatiques et Médicinales depuis 1986

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Mas de Jammes

La particularité des « Jardins de Jammes », se situant entre deux grandes régions géologiques, permet la culture d’une grande diversité de plantes médicinales et aromatiques, depuis 1986. Dans ce lieu unique se mélangent terres calcaires, granitiques, marnes argileuses, prairies sèches ou humides, sources, rochers affleurants. La richesse qui en résulte en fait un endroit d’exception, paradis des botanistes et des amoureux de la nature. Les Jardins se répartissent en parcelles entourées de haies, de murets, de bosquets et de prairies, garantissant un écosystème préservée et riche. Ils entourent un hameau traditionnel rénové avec soin, possédant un atelier de séchage et de distillation des plantes médicinales, ouvert à la visite, ainsi qu’une boutique . Les Jardins de Jammes entament cette année leur deuxième année de transformation, avec la création d’un grand jardin en spirale, qui fait partie de la visite guidée . Le samedi, à 17h, une conférence aura pour thème: “La Biodynamie face au changement climatique” Le dimanche, à 17h, une conférence aura pour theme: “Les plantes médicinales : aller vers une certaine autonomie au niveau de la santé, introduire les plantes médicinales dans le jardin potager”

Sur inscription

Visite Guidée dans les Jardins de Plantes Médicinales et Aromatiques des Jardins de Jammes Le Mas de Jammes Jammes 12350 Maleville Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Maleville Autres Lieu Le Mas de Jammes Adresse Jammes 12350 Ville Maleville lieuville Le Mas de Jammes Maleville Departement Aveyron

Le Mas de Jammes Maleville Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maleville/

“Les Jardins de Jammes”, Jardins de Plantes Aromatiques et Médicinales depuis 1986 Le Mas de Jammes 2022-06-04 was last modified: by “Les Jardins de Jammes”, Jardins de Plantes Aromatiques et Médicinales depuis 1986 Le Mas de Jammes Le Mas de Jammes 4 juin 2022 Le Mas de Jammes Maleville Maleville

Maleville Aveyron