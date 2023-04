Visite découverte des jardins de Garneliance Les Jardins de Garneliance Senlisse Catégories d’Évènement: Senlisse

Visite découverte des jardins de Garneliance Les Jardins de Garneliance, 2 juin 2023, Senlisse. Visite découverte des jardins de Garneliance 2 – 4 juin Les Jardins de Garneliance Entrée libre Dans le cadre du festival inaugural des Jardins de Garneliance, journées de visite guidée par les équipements situés sur le terrain. Découverte botanique et sonore, Musique des Plantes. Les Jardins de Garneliance 30 rue de la Cour Senlisse 78720 Senlisse Senlisse 78720 Yvelines Île-de-France 07 88 86 99 23 http://www.centre-h2e.fr Dans le cadre d’une Ferme de village depuis le moyen-âge, un parcours arboré botanique et sonore (600 végétaux dont plus de 500 plantés par nos soins, 200 espèces). Les végétaux sont équipés de QR Code qui connectent à des espaces, informations et la musique de chaque végétal. Parking sur place. RER Saint-Rémy ou train à Rambouillet puis bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 ©francoispetit

