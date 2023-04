Visite des jardins de Fraîche-Comté Les jardins de Fraîche-Comté Roset-Fluans Catégories d’Évènement: Doubs

Visite des jardins de Fraîche-Comté Les jardins de Fraîche-Comté, 4 juin 2023, Roset-Fluans. Visite des jardins de Fraîche-Comté Dimanche 4 juin, 10h00 Les jardins de Fraîche-Comté Gratuit | Entrée libre | Visites commentées à 10h, 14h et 16h Venez découvrir les Jardins de Fraîche-Comté, et suivez une visite commentée sur l’adaptation du jardin face aux changements climatiques, avec le jardin urbain. L’écoute de la nature est indispensable pour aider les plantes à s’adapter, le tout en respectant la biodiversité, et en s’appuyant sur les auxiliaires de jardin. Les jardins de Fraîche-Comté 8 rue des Saulniers, 25410 Roset-Fluans Roset-Fluans 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 68 93 http://www.lesjardinsdefraichecomte.com Cet espace dédié à la biodiversité et à la biodynamie est riche de variétés anciennes et d’espaces préservés (la mare aux tritons). Parmi les fruitiers anciens et régionaux représentés, nous retrouvons : – pour les poiriers : Sept en Gueule, Fauvanelle ; – pour les pommiers : Api Étoilé, pommier Court-pendu… mais aussi d’autres cas, le cornouiller mâle ou bien le sureau fruitier. Retrouvez nos différents espaces : le Clos Carolingien, le jardin mystique d’Hildegarde de Bingen ou encore le jardin apothicaire avec des plantes qui soignent le jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

