Avec le temps, les versions du pâté créole se sont multipliées en diverses douceurs fourrées de papayes confites ou autres confitures. Mais à la base, ce plat etait fourré d’un cari de porc dont on utilisait le gras de cuisson pour sabler et aromatiser la pâte en le complétant avec du saindoux. Nos campagnes n’avaient pas d’électricite et donc aucun moyen de conserver du beurre durablement. Cet atelier vous propose de revisiter cet incontournable de la culture créole, traditionnellement servi le jour de l’an accompagné d’un Marie Brizzard.

Les Jardins de Fond Imar Saint Paul 97460 Savanna 97411 La Réunion Venez découvrir comment on fabrique un pâté créole et restez avec nous pour le déguster accompagné d'une bonne tisane du jardin. C'est avec André Rochetaing, un chef à la retraite, que nous découvrons ces secrets. Se garer sur le parking de « la Boucle du Bassin Vital » et commencer la randonnée, le portail se trouve à 100m sur votre gauche sous un arbre couché qui forme une arche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T06:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

