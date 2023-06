Visite jardin privé Les jardins de cougouille Millau, 3 juin 2023, Millau.

Les jardins de cougouille 150 rue Les Hauts du Vivier, Millau, Aveyron, Occitanie Millau 12100 Aveyron Occitanie 06 70 53 74 70 Sur les coteaux de Millau, plein sud, jardins à l’anglaise en pente sur 2 300 m² aménagés en petites terrasses. Bordant la rocade mais merveilleusement exposé, ce terrain a été modelé en une promenade botanique avec des coins de verdure et des points de vue sur le célèbre viaduc et la belle vallée du Tarn.

Au fil des années, le jardin a été soigneusement dessiné, structuré, sans plans précis mais une succession d’univers en fonction de l’exposition et du sol. Murets de pierre et palissades en bois retiennent la terre et forment des terrasses. Nombreuses variétés de plantes et arbustes se côtoient. Les végétaux sont adaptés au froid de l’hiver, à la sècheresse et aux vents brûlants de l’été. Des arbres communs ont été taillés en nuage : tamaris, genévriers, chamaecyparis. Vivaces fleuries comme les sauges, les gauras, les coreopsis, asphodèles.

Cultivés dans le respect de l’environnement (lauréat du concours 2012 « Jardinez autrement ») : compost, paillage, désherbage manuel, plantation au bon endroit, préservation des espèces régionales, ces jardins secs sont aussi refuge LPO avec hôtels à insectes, mangeoires, nichoirs pour oiseaux, petite mare, gloriette, poulailler. Arches, pergolas, sculptures. à Millau, prendre boulevard du Puech d’Andan puis rue parallèle à la rocade (150 les Hauts du Vivier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:30:00+02:00 – 2023-06-03T09:00:00+02:00

2023-06-04T08:30:00+02:00 – 2023-06-04T09:00:00+02:00

©Andrée Lebrou