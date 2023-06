Découvrez l’héritage de Colette : visites guidées, labyrinthe énigmatique et jeux géants Les jardins de Colette Varetz, 16 septembre 2023, Varetz.

Découvrez l’héritage de Colette : visites guidées, labyrinthe énigmatique et jeux géants 16 et 17 septembre Les jardins de Colette 9€50. Entrée libre.

Lors des Journées européennes du patrimoine 2023, les jardins de Colette proposent des visites guidées afin de découvrir les 6 jardins et la vie de l’écrivaine Colette, d’explorer le labyrinthe et son jeu de piste, de résoudre l’énigme du jeu de piste de l’année, de défier les membres de ta famille aux jeux géants et de prendre un bon goûter à notre salon de thé !

Vous pourrez observer les animaux des jardins et réaliser un pique-nique au sein des jardins.

Les jardins de Colette 1119 route de Roland Garros, 19240 Varetz Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 86 75 35 http://www.lesjardinsdecolette.com http://www.facebook.com/lesjardinsdeColette.correze?ref=hl Les jardins de Colette vous convient à une découverte immersive de la nature à la manière de Colette. Laissez-vous guider par l’écrivaine à travers les différents jardins inspirés des six régions de France où elle a vécu. Des visites guidées sont disponibles, mais vous pouvez également vous promener librement dans le parc.

Pour les amateurs de divertissement, nos jardins proposent des jeux géants tels que la marelle, les dominos et les mikados. Cette année, nous avons également ajouté en exclusivité le jeu du morpion ! De plus, le labyrinthe géant vous propose de nouvelles énigmes pour vous « perdre » dans la vie et l’œuvre de Colette.

Profitez de cette occasion unique de vous immerger dans l’univers de Colette, de vous amuser en famille ou entre amis, tout en appréciant la beauté et la diversité de nos jardins. Que vous choisissiez de suivre les visites guidées ou de flâner à votre rythme, les jardins de Colette vous promettent une expérience inoubliable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©SPLBrive tourisme agglomération