Studio France Bleu délocalisé pour un spécial « Colette et la Corrèze » Les Jardins de Colette, 2 juin 2023, Varetz. Studio France Bleu délocalisé pour un spécial « Colette et la Corrèze » Vendredi 2 juin, 09h00 Les Jardins de Colette 9,50€ tarif plein adulte et de nombreux tarifs réduits suivant les âges et situations. Retrouvez le plateau de radio France Bleu à l’occasion des 150 ans de la naissance de la célèbre écrivaine Colette. La matinée sera dédiée à « Colette et la Corrèze » et l’enregistrement se fera en direct des jardins. Pour l’occasion, de nombreux intervenants prendront part à l’émission. Les Jardins de Colette 1119 route de Roland Garros, 19240 Varetz, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 86 75 35 http://www.lesjardinsdecolette.com Les Jardins de Colette proposent une escapade unique et ludique pour tous les âges ! Visitez des jardins hors du temps pour retomber en enfance, jouer, éveiller ses sens sur les pas de l’écrivain Colette. Au fil du parcours, découvrez six jardins thématiques, une dizaine de jeux XXL et un labyrinthe géant en osier tressé où il faut résoudre des énigmes. À 10 minutes de Brive-la-Gaillarde, Les Jardins de Colette vous offrent un moment de rire à partager en famille ou entre amis ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

