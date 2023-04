Ça swingue au jardin ! Les jardins de Cocagne Chalezeule Catégories d’Évènement: Chalezeule

Doubs

Ça swingue au jardin ! Samedi 3 juin, 14h00 Les jardins de Cocagne

Venez suivre les visites guidées par les salariés des Jardins de Cocagne. Vous pourrez profiter d'animations pour toute la famille, en écoutant la musique au détour d'un chemin…

Les jardins de Cocagne
3 chemin de la Combe Balland 25220 Chalezeule
Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Jardins biologiques collectifs à vocation d'insertion sociale et professionnelle qui développent une action sociale, environnementale et économique en recréant un lien social entre jardiniers, maraîchers adhérents, voisins, secteurs professionnels. Ils sont au cœur de l'économie solidaire et du développement durable.

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 © Les Jardins de Cocagne

