Saône-et-Loire Rendez-vous aux jardins de Cocagne Les Jardins de Cccagne de Mâcon Mâcon, 2 juin 2023, Mâcon. Rendez-vous aux jardins de Cocagne Vendredi 2 juin, 11h00 Les Jardins de Cccagne de Mâcon Entrée libre | Départs de visites à 11h, 14h,15h,16h et 17h. Venez visiter les jardins de Cocagne (Jardins en Maraichage Bio aux portes de Mâcon) et échangez avec nos Maitres Maraichers autour du développement de la biodiversité et du potager. Dégustation des tisanes des jardiniers produites sur place. Les Jardins de Cccagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome 71000 Mâcon636 Chemin de l’Aérodrome 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

