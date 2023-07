[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Donneville] GHETTOBLASTER & ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA Les jardins de Cabanac Donneville, 23 août 2023, Donneville.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Donneville] GHETTOBLASTER & ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA Mercredi 23 août, 09h30, 15h00, 17h45, 19h30, 21h00 Les jardins de Cabanac SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DES 19H

☼ Concert à 19h30

Six musiciens bien remuants pour des reprises vitaminées

A l’instar du célèbre radio cassette urbain, la fanfare Ghetto Blaster rugit sa musique à tous les coins de rue.

Trois sax, un soubassophone et deux percus : il n’en faut pas plus pour enflammer le goudron !

Tous les hits sont de sortie : Coldplay, Stromae, Ed Sheeran, Pharell Williams, etc.

Ultraélégants dans leurs tenues rouges et noires, les garçons de Ghetto Blaster poussent à la danse et à la fête.

► Distribution : Nicolas Coulon : percussions / Mathieu Leoton : percussions / Samuel Dumont : saxophone baryton / Sandro Torsiello : saxophone tenor / Franck Motin : saxophone alto / Augustin Berthier : soubassophone

https://www.youtube.com/watch?v=AQ_YzKdkTx0

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

☼ Concert à 21h

Liviyatan

Expérience électro rap dystopique

Après s’être aventurés dans les territoires klezmer et électroniques , après avoir mêlé leur univers au hip-hop avec la rappeuse américaine Taron Benson, après avoir croisé les armes avec le clarinettiste newyorkais David Krakauer, Anakronic présente Liviyatan, une confrontation entre voix et samples dans toutes ses variations.

Iels prouvent une nouvelle fois qu’ils aiment aller là où on ne les attend pas, qu’ils aiment prendre des risques, expérimenter et jouer avec les sons.

►Distribution : Ludovic Kierasinski : basse / Natacha Kanga : chant / Guillaume Pique : guitare / Simon Portefaix : batterie

https://www.youtube.com/watch?v=0W_OfuMcuBg

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

9h30 – Randonnée pédestre « Boucle de la fontaine Chapillonie » guidée par RandoPlaisirs

Au départ de Donneville, ancienne étape de pèlerinage, cette promenade emprunte le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et s’agrémente d’agréables panoramas sur la vallée de l’Hers et les coteaux du Lauragais. La randonnée sera animée par RandoPlaisirs, deux membres de cette association de passionnés vous fera découvrir les richesses du sud-est toulousain.

RDV : Parking situé Allées du Languedoc, 31450 Donneville

Durée : 2h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.rando-plaisirs.fr/

15h – Cueillette et cuisine de plantes sauvages comestibles avec LaVidaLocale

Laetitia, de l’association LaVidaLocale, vous propose un atelier autour des plantes sauvages comestibles.

Elle viendra vous partager son expérience sur la cueillette et la reconnaissance botanique. Venez découvrir le goût des plantes que vous côtoyez tous les jours sans savoir qu’elles pourraient vous nourrir. La cueillette sera ensuite suivie d’un atelier où vous pourrez cuisiner et goûter les plantes récoltées.

RDV : Salle des fêtes de Cabanac – Donneville

Durée : 2h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

17h45 – Visite guidée du moulin de Montbrun-Lauragais par l’association au Four et au Moulin

Visite du moulin de Montbrun-Lauragais par les bénévoles de l’association au Four et au Moulin. Ce moulin-tour à vent, situé au cœur du village, est un édifice du XVIIe siècle en briques toulousaines. Restauré en 2002, il est actuellement en état de fonctionnement. Après sa visite, le blé n’aura plus aucun secret pour vous.

Infos pratiques : Parking à l’école maternelle

RDV : Moulin de Montbrun-Lauragais – Chemin du Moulin, Le village, 31450 Montbrun-Lauragais

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

https://www.montbrun-lauragais.fr/culture/histoire-et-patrimoine/le-moulin-de-montbrun-lauragais/

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 19H

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T09:30:00+02:00 – 2023-08-23T12:00:00+02:00

2023-08-23T21:00:00+02:00 – 2023-08-23T22:30:00+02:00

© Christophe Poulain