Les jardins de Brogieux : exposition sur les oiseaux par l’Association LPO Les jardins de Brogieux, 3 juin 2023, Roiffieux. Les jardins de Brogieux : exposition sur les oiseaux par l’Association LPO 3 et 4 juin Les jardins de Brogieux 6€ / personne et gratuit pour les moins de 12 ans Exposition dans l’orangerie sur les oiseaux par la Ligue de la Protection des Oiseaux Les jardins de Brogieux 155, route de Chardon, 07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Roiffieux 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 67 64 21 http://www.les-jardins-de-brogieux.fr Jardin privé de 2 ha, créé au XVIIIe siècle, qui offre une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. Dotés de terrasses à la française, agrémentés de bassins, ce jardin abrite agrumes, lauriers et palmiers en vases d’Anduze et est orné de buis taillés en topiaires, d’un cèdre du Liban et d’un if de Chine. Une exposition permet de fixer quelques jalons de l’histoire de ce jardin et de l’époque de sa création. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©wikipedia

