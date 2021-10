Paris Parc de Bagatelle île de France, Paris Les jardins de Bagatelle. Parc de Bagatelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite gratuite Décidée à l’automne 1777 par le comte d’Artois à la suite d’un pari avec Marie Antoinette, la petite folie néopalladienne fût construite suivant les plans de l’architecte François Joseph Bélanger. Le petit jardin classique d’origine fut rapidement complété par un jardin anglo chinois, style alors en vogue, avant qu’au XIXe siècle ne soit ajoutés 10ha, aménagés dans un style paysager pour le propriétaire anglais d’alors. À partir de 1905, la Ville de Paris fit transformer les anciens terrains utilitaires du domaine en de nouveaux jardins: roseraie, jardin des iris, jardin des Présentateurs, ou plus récemment, jardin méditerranéen. Lors de cette conférence projection nous déambulerons en images, pour découvrir chaque élément de ce parc de 25 ha, qu’il soit fabrique ou jardin. Rendez-vous sur inscription : Entrée du parc de Bagatelle côté grille de Sèvres Animations -> Visite guidée Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly Paris 75016

