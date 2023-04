Visite du jardin Les Jardins d’Annevoie, 3 juin 2023, Rouillon.

Visite du jardin 3 et 4 juin Les Jardins d’Annevoie

Jardins d’eau du 18ème siecle classé jardins remarquables . Depuis 250 ans, à Annevoie, la nature anime, sans machinerie, des jeux d’eaux uniques dans des jardins de style.

Depuis 2015, par respect pour la faune et la flore des Jardins d’Annevoie, nous travaillons naturellement et biologiquement sans produits produits phytopharmaceutiques (insecticides, fongicides et herbicides) et nous fauchons tardivement.

Activités proposées :

• Prendre contact avec le domaine .

www.annevoie.be

Tarif : Adulte 10€ – Enfant (6-18 ans) 6€ – PMR 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

