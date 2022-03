Les jardins Avenue Foch jardins de l’ Avenue Foch Paris Catégories d’évènement: île de France

Les jardins Avenue Foch jardins de l’ Avenue Foch, 26 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 26 avril 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Ancienne avenue de l’Impératrice, cette voie est une porte d’entrée du bois de Boulogne. Elle se déploie majestueusement sur 120 mètres de larges Avenue Foch Ancienne avenue de l’Impératrice, cette voie est une porte d’entrée du bois de Boulogne. Elle se déploie majestueusement sur 120 mètres de larges. Les jardins latéraux aménagés par A. Alphand possèdent une exceptionnelle diversité́ d’arbustes et d’arbres, dont certains sujets sont centenaires. Malgré́ son aspect linéaire, aucune monotonie ici, mais une alternance de bosquets et de vues dégagées. ATTENTION : La visite n’aura pas lieu en deçà de 5 participants Rendez-vous : Sortie du Métro Porte-Dauphine, coté́ des numéros pairs, en bordure de l’avenue Foch jardins de l’ Avenue Foch Métro Porte-Dauphine Paris 75016 Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Balade;Nature

