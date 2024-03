Les jardins autour des Invalides Square Santiago du Chili Paris, lundi 18 mars 2024.

Le lundi 18 mars 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Une découverte du patrimoine vert parisien du Second Empire et d’un jardin classique

jeudi 18mars 14H30 Les jardins autour des Invalides

Le

contraste est frappant entre l’aménagement du jardin de l’Intendant au tracé

classique, situé au pied du dôme des Invalides et les deux jardins typiques du

Second Empire : le square Santiago du Chili et le square d’Ajaccio conçus

par A. Alphand, aux tracés sinueux.

Rendez-vous :

entrée du square Santiago-du-Chili, avenue de la Motte-Piquet, métro

Latour-Maubourg

Square Santiago du Chili 1avenue de la Motte Picquet 75007

Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

ville de paris Antoine Pollez