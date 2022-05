LES JARDINS À LA FRESNOISE Fresnay-sur-Sarthe, 4 juin 2022, Fresnay-sur-Sarthe.

LES JARDINS À LA FRESNOISE Fresnay-sur-Sarthe

2022-06-04 – 2022-06-05

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

Laissez-vous transporter dans l’histoire et la beauté de deux jardins anciens et privés de Fresnay-sur-Sarthe : un jardin rue Richard et le jardin du moulin de la Coursure. Dans ces deux jardins, des photos anciennes seront exposées et les propriétaires seront présents pour vous conter leurs histoires et répondre à vos questions. nGratuit. Animaux de compagnie non acceptés.

Découvrez deux jardins privés dans le cadre des Rendez-vous aux jardins !

+33 2 43 97 23 75 https://www.fresnaysursarthe.fr/

