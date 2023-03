Visite libre des jardins à Hoymille LES JARDINS 6 allée des jardins 59492 HOYMILLE Hoymille Catégories d’Évènement: Hoymille

Visite libre des jardins à Hoymille LES JARDINS 6 allée des jardins 59492 HOYMILLE, 3 juin 2023, Hoymille. Visite libre des jardins à Hoymille 3 et 4 juin LES JARDINS 6 allée des jardins 59492 HOYMILLE Entrée 5 euros Découvrez les jardins et le parc privé préservés sur 6600m2. Vous pourrez découvrir des centaines de plantes (arbres et vivaces), senteurs, couleurs, curiosités… LES JARDINS 6 allée des jardins 59492 HOYMILLE 6 allée des jardins HOYMILLE Hoymille 59492 Nord Hauts-de-France Jardin paysager privé sur plus de 6500 m2 pour flâner et se poser + chambre d’hôtes. Facebook : lesjardinsdeclau Stationnement parking de La Poste. Pas de parking voiture sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©LESJARDINSDECLAU

