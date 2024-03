Les jardiniers, acteurs des corridors de biodiversité Académie du Climat Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz2FlsjnrkUmld2NBXn6OOP219YbLgHJuhyP3Zixha-fbSFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

À l’approche du printemps, venez rencontrer des jardiniers passionnés et des acteurs de la biodiversité !

Les continuités écologiques sont fondamentales pour assurer la résilience du vivant, permettre les déplacements et la circulation des flux. Chacun de nous, jardinier, agriculteur, promeneur a un rôle dans l’attention portée à ces corridors.

Pour en parler :

Charles Cosneau-Taddei, pour Koridori, permaculteur.

Bénédicte Gory, Le Jardin est la recette.

Paul-Robert Takács, expert biodiversité, chargé d’études flore & habitats – Ville de Paris, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.

Clara Delannoy, responsable de la mission Biodiversité urbaine chez Noé.

Une table ronde animée par Sylvie Ligny & Isabelle Vauconsant, journalistes.

Si vous ne pouvez venir, le débat est retransmis en direct en visio-conférence, et il sera disponible par la suite sur

https://www.youtube.com/@jneasso9668/streams – rubrique En direct

Les Journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie (JNE) rassemblent 190 journalistes, écrivains, photographes, chroniqueurs radio, réalisateurs. Retrouvez-les chaque mois lors des Jeudis de l’écologie et sur leur site internet.

L’AJJH, association des journalistes du jardin et de l’horticulture réunit plus de 200 acteurs du monde du végétal parmi lesquels une centaine de journalistes spécialisés. L’association a pour objectif de faciliter les échanges entre les différents intervenants du monde du jardin et les journalistes et chroniqueurs adhérents.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/les-jardiniers-acteurs-des-corridors-de-biodiversite/

.