Manche

Les Jantes Dames Bauptoises Baupte, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Baupte. Les Jantes Dames Bauptoises 2021-09-26 10:00:00 – 2021-09-26 18:00:00

Baupte Manche Baupte Rassemblement de véhicules anciens. Restauration et buvette sur place. Exceptionnellement : entrée gratuite ! Diverses animations mises en place toute la journée dont un concert des « Roots Rockin 54 » et une grande tombola avec une Austin Métro à gagner ! André DESSOUDE sera le parrain et l'invité d'honneur de cet événement.

lesjantesdames@laposte.net +33 6 78 92 13 69

dernière mise à jour : 2021-06-16 par

