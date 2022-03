Les jambes à son cou Marseille 14e Arrondissement, 8 avril 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Les jambes à son cou Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

2022-04-08 – 2022-04-08 Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

Partir du bon pied, se jeter tête la première, avoir le cœur sur la main, finir sur les rotules, tordre le cou à une idée reçue, garder la tête sur les épaules… Elles sont une ribambelle ces expressions toutes faites dont nous faisons usage à tour de bras. Elles brouillent les pistes entre le propre et le figuré : faut-il dire ce que l’on fait ? Ou faire ce que l’on dit ?



Notre corps a bon dos pour fleurir le langage. Loin de lui faire tourner les talons, cela a interpellé l’artiste circassien Jean-Baptiste André, qui s’est amusé à décortiquer ces expressions et dictons dont nous raffolons. Pour les prendre au pied de la lettre. Passer de la métaphore au concret. Articuler le corps et le langage.



Les trois acrobates-danseurs de cette fantaisie ludique et joyeuse (Quentin Flocher, Fanny Alvarez et Jean-banptiste André) s’adonnent donc tout autant à une gymnastique de l’esprit qu’à des chorégraphies collectives très imagées. Qui parleront d’une certaine manière aux petits et d’une autre, aux grands. C’est sûr, tout le monde applaudira des deux mains !



Conception, mise en scène, chorégraphie : Jean-Baptiste André

Texte et collaboration à la dramaturgie, mise en jeu : Eddy Pallaro

Collaboration artistique : Mélanie Maussion

Regard dramaturgique : Michel Cerda

Création sonore : Michel Cerda

Création lumière : Stéphane Graillot

Création costume : Charlotte Gillard

Photographe associé : Benoît Thibaut

Trois interprètes sur scène : Jean-Baptiste André, Quentin Folcher, Fanny Alvarez



Première de création

Association W

Durée : 1h

Âge : ≥ 7 ans

Coproduction Zef

