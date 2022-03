Les Jambes à Son Cou | Eddy Pallaro | Jean-Baptiste André Redon, 11 mai 2022, Redon.

Les Jambes à Son Cou | Eddy Pallaro | Jean-Baptiste André Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon

2022-05-11 19:30:00 – 2022-05-11 20:20:00 Théâtre Le Canal Place du Parlement

Redon Ille-et-Vilaine

« Se jeter la tête la première », « partir du bon pied », « avoir le cœur sur la main », « finir sur les rotules », « tourner les talons »… ces expressions quotidiennes qui font référence à des parties du corps s’entendent souvent pour leur sens figuré. Mais qu’en est-il de leur sens propre ?

Dans ce spectacle, trois acrobates-danseurs traduisent physiquement les mots et nous en offrent une représentation sur scène. Comment incarner le fait de « garder la tête sur les épaules » ou « mettre du baume au cœur » ? Par la performance des artistes, ces dictons usuels prennent littéralement vie sous nos yeux. Dans ces expressions corporelles, le point de rencontre est tout trouvé entre les gestes et les mots, entre ce que dit le langage et ce que raconte le corps. Un spectacle destiné aux jeunes spectateurs comme aux plus grands.

