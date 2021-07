Lisle-sur-Tarn Musée Raymond-Lafage Lisle-sur-Tarn, Tarn Les Jac’s “Montanus 2.0, R’évolution” Musée Raymond-Lafage Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Cette année les Jac’s, comme jeunes ados cultivés vous présentent leur dernière création, « Montanus 2.0 R’évolution» autour de la thématique de l’antiquité Gallo-Romaine, en mettant en avant l’Archéosite de Montans. Dans cette pièce de théâtre amateur, les jeunes aborderont l’ histoire de l’oppidum de Montans, haut lieu de la production de céramiques sigillées de l’empire Romain. Dans cette « docufiction », ils évoqueront la vie d’un village de potiers exclusivement et les relations avec les romains. Ils mettront également le site de l’Archéosite au coeur de leur spectacle. Venez, découvrir les Gaulois, Celtes, Romains, Gallo-Romains de Montans, à travers des personnages hauts en couleurs avec des dialogues toujours aussi drôles et informatifs. Le projet JAC’S a pour objectif de développer l’intérêt des jeunes pour le patrimoine et la culture de leur environnement proche et de se l’approprier grâce à la création d’une pièce de théâtre.

L’accès à la représentation est gratuit. Respect des distanciations sociales et gestes barrières. L’entrée du musée reste payante au tarif préférentiel de 2€

Cette année les Jac's, comme Jeunes Ados Cultivés vous emporteront autour de la thématique de l'antiquité gallo-romaine.

