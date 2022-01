Les Jacobambins – Le Dattier du Sultan de Zanzibar Saint-Samson-sur-Rance Saint-Samson-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Samson-sur-Rance

Les Jacobambins – Le Dattier du Sultan de Zanzibar Saint-Samson-sur-Rance, 30 avril 2022, Saint-Samson-sur-Rance. Les Jacobambins – Le Dattier du Sultan de Zanzibar Centre culturel 21 Rue du Domaine Saint-Samson-sur-Rance

2022-04-30 16:30:00 – 2022-04-30 17:15:00 Centre culturel 21 Rue du Domaine

Saint-Samson-sur-Rance Côtes d’Armor Saint-Samson-sur-Rance François Vincent (Pros – Ile-De-France)

Conte en musique

A partir de 7 ans – Durée : 45 minutes Le sultan de Zanzibar est très fier de son dattier. Mais chaque année, pendant la nuit qui précède la cueillette, tous les fruits disparaissent mystérieusement… et le sultan en perd la raison. Ses sept fils, l’un après l’autre, devront redoubler de patience et de ruse pour ramener la paix dans l’île. Jubilatoire ! +33 2 96 85 29 51 http://www.theatre-en-rance.com/spectacle?id_fest=12&id=1123&date=1284 François Vincent (Pros – Ile-De-France)

Conte en musique

A partir de 7 ans – Durée : 45 minutes Le sultan de Zanzibar est très fier de son dattier. Mais chaque année, pendant la nuit qui précède la cueillette, tous les fruits disparaissent mystérieusement… et le sultan en perd la raison. Ses sept fils, l’un après l’autre, devront redoubler de patience et de ruse pour ramener la paix dans l’île. Jubilatoire ! Centre culturel 21 Rue du Domaine Saint-Samson-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Samson-sur-Rance Autres Lieu Saint-Samson-sur-Rance Adresse Centre culturel 21 Rue du Domaine Ville Saint-Samson-sur-Rance lieuville Centre culturel 21 Rue du Domaine Saint-Samson-sur-Rance