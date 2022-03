Les Jacobambins – Le Blues de la Grenouille Saint-Samson-sur-Rance Saint-Samson-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Samson-sur-Rance

Les Jacobambins – Le Blues de la Grenouille Saint-Samson-sur-Rance, 27 avril 2022, Saint-Samson-sur-Rance. Les Jacobambins – Le Blues de la Grenouille Centre culturel 21 Rue du Domaine Saint-Samson-sur-Rance

2022-04-27 17:30:00 – 2022-04-27 18:15:00 Centre culturel 21 Rue du Domaine

Saint-Samson-sur-Rance Côtes d’Armor Saint-Samson-sur-Rance François Vincent (Pros – Ile-De-France)

Contes en musique

A partir de 5 ans – Durée : 45 minutes Comment les blessures narcissiques d’une petite grenouille peuvent générer un cataclysme écologique. Pourquoi la

grenouille a bu toute l’eau du monde, et comment elle l’a recrachée en éclatant de rire devant le ver de terre dansant

le hip-hop ? Une histoire contée, jouée, chantée, rythmée par une guitare très bluesy. +33 2 96 85 29 51 http://www.theatre-en-rance.com/spectacle?id_fest=12&id=1105&date=1285 François Vincent (Pros – Ile-De-France)

Contes en musique

A partir de 5 ans – Durée : 45 minutes Comment les blessures narcissiques d’une petite grenouille peuvent générer un cataclysme écologique. Pourquoi la

grenouille a bu toute l’eau du monde, et comment elle l’a recrachée en éclatant de rire devant le ver de terre dansant

le hip-hop ? Une histoire contée, jouée, chantée, rythmée par une guitare très bluesy. Centre culturel 21 Rue du Domaine Saint-Samson-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Samson-sur-Rance Autres Lieu Saint-Samson-sur-Rance Adresse Centre culturel 21 Rue du Domaine Ville Saint-Samson-sur-Rance lieuville Centre culturel 21 Rue du Domaine Saint-Samson-sur-Rance Departement Côtes d'Armor

Saint-Samson-sur-Rance Saint-Samson-sur-Rance Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-samson-sur-rance/

Les Jacobambins – Le Blues de la Grenouille Saint-Samson-sur-Rance 2022-04-27 was last modified: by Les Jacobambins – Le Blues de la Grenouille Saint-Samson-sur-Rance Saint-Samson-sur-Rance 27 avril 2022 Côtes-d’Armor Saint-Samson-sur-Rance

Saint-Samson-sur-Rance Côtes d'Armor