Les Jacobambins – La traversée du Grand Large Pleslin-Trigavou, 3 avril 2022, Pleslin-Trigavou.

Les Jacobambins – La traversée du Grand Large Pleslin-Trigavou

2022-04-03 16:30:00 – 2022-04-03 17:15:00

Pleslin-Trigavou Côtes d’Armor Pleslin-Trigavou

Cie SOCO (Pros – Île-de-France)

Aventure sensorielle & chansons folk

A partir de 3 ans – Durée : 45 minutes

Dans un décor chaleureux, le public est rassemblé autour de l’artiste et ses instruments. Au sol, une panoplie de petits instruments percussifs ou d’éléments à manipuler. Au fil des morceaux, petits et grands sont invités à prendre part aux compositions musicales. On voyage au fil des saisons et des marées, au rythme du temps qui passe. Chacun se raconte sa propre histoire en contemplant les éléments de décor qui prennent vie.

info@theatre-en-rance.com +33 2 96 85 29 51 http://www.theatre-en-rance.com/spectacle?id_fest=12&id=1296&date=1297

Pleslin-Trigavou

