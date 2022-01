Les Jacobambins – Contest Plancoët Plancoët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plancoët

Les Jacobambins – Contest Plancoët, 30 janvier 2022, Plancoët. Les Jacobambins – Contest SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët

2022-01-30 16:30:00 – 2022-01-30 17:20:00 SolenVal 33 Rue de la Madeleine

Plancoët Côtes d’Armor Plancoët Contest

Danse et mouvements / Dès 8 ans

Compagnie Eskemm (Pros – Bretagne) Que se passe-t-il lorsqu’un danseur hip-hop et un jongleur se rencontrent sur scène ? Comment peuvent-ils dialoguer, échanger ou bien s’affronter ? Ils vont tantôt s’accorder, tantôt s’affronter, mais toujours dans l’écoute, dans le désir d’échanger et d’apprendre à mieux se connaître. info@theatre-en-rance.com +33 2 96 85 29 51 http://www.theatre-en-rance.com/spectacle?id_fest=12&id=1108&date=1277 Contest

Danse et mouvements / Dès 8 ans

Compagnie Eskemm (Pros – Bretagne) Que se passe-t-il lorsqu’un danseur hip-hop et un jongleur se rencontrent sur scène ? Comment peuvent-ils dialoguer, échanger ou bien s’affronter ? Ils vont tantôt s’accorder, tantôt s’affronter, mais toujours dans l’écoute, dans le désir d’échanger et d’apprendre à mieux se connaître. SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plancoët Autres Lieu Plancoët Adresse SolenVal 33 Rue de la Madeleine Ville Plancoët lieuville SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët

Plancoët Plancoët https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plancoet/