Plélan-le-Petit Côtes d’Armor Plélan-le-Petit Théâtre du Phare (Pros – Île-de-France)

Théâtre de récit

A partir de 5 ans – Durée : 30 minutes À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement différent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait de Bastien… pour l’instant. info@theatre-en-rance.com +33 2 96 85 29 51 http://www.theatre-en-rance.com/spectacle?id_fest=12&id=1292&date=1293 Théâtre du Phare (Pros – Île-de-France)

A partir de 5 ans – Durée : 30 minutes À l'école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement différent… mais comment l'expliquer aux autres et faire taire les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une passion étonnante aux chaussures. C'est tout ce qu'on sait de Bastien… pour l'instant.

