Les Jacobambins – Aux étoiles ! Dinan, 5 mars 2022, Dinan.

Les Jacobambins – Aux étoiles ! Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 21:20:00 Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

Dinan Côtes d’Armor

Cirque Hirsute (Pros – Occitanie)

Cirque

Dès 5 ans – Durée 50 minutes

Aux Étoiles ! est un spectacle qui vient chatouiller nos vieux rêves de devenir astronautes.

Préparez-vous au décollage ! Le Cirque Hirsute recrée l’immense univers et vous invite à suivre les deux complices chargés d’accrocher les étoiles et les planètes dans l’espace du ciel. Un spectacle spatial qui saura faire rire, émerveiller, mais aussi apaiser petits et grands, grâce à des scènes à la beauté hypnotique, en apesanteur.

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

