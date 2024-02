Les itinérantes Place de la Fontaine Vielle-Aure, samedi 25 mai 2024.

Trio vocal a cappella

Les itinérantes est un trio vocal féminin unique en son genre qui puise sa force dans la diversité de son répertoire. Les trois chanteuses interprètent a cappella des chants de toutes époques en plus de trente langues différentes, dans une itinérance à travers les styles, le temps et l’espace.

Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte et Elodie Pont façonnent un son aux multiples personnalités pour habiller les différentes histoires musicales qu’elles racontent. Douces, puissantes, célestes ou terriennes, les voix se rencontrent, mêlant des contes oubliés à des compositions originales, dans des langues parfois disparues ou inventées, en un voyage ou les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent. Trois musiciennes aux univers bien distincts qui ont fait se rencontrer leurs diverses influences de la musique ancienne à la chanson française pour illustrer des thèmes qui leur sont chers les femmes, la nature, le voyage et l’imaginaire. Impressionnée par leur talent et leur fraîcheur, Natalie Dessay, l’une des chanteuses lyriques les plus connues au monde, les a invitées à plusieurs reprises à l’accompagner sur scène, les qualifiant de trois magiciennes, comme échappées d’un Brocéliande pas si lointain…

Dès 12 ans -Durée 1h10

Tarif C

Normal 12 €

Réduit 6 € -26 ans 6 € Abonné 8€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25

Place de la Fontaine En l’église

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

