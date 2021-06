Gignac Gignac 34150, Gignac LES ITINERAIRES BIS DU SONAMBULE : CINEMA ITINERANT A GIGNAC Gignac Gignac Catégories d’évènement: 34150

LES ITINERAIRES BIS DU SONAMBULE : CINEMA ITINERANT A GIGNAC Gignac, 29 juin 2021-29 juin 2021, Gignac. LES ITINERAIRES BIS DU SONAMBULE : CINEMA ITINERANT A GIGNAC 2021-06-29 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-29 22:00:00 22:00:00

Gignac 34150 Proposé dans le cadre des Itinéraires Bis du Sonambule : Cinéma Itinérant pat le Cinéma Alain Resnais de Clermont l’Hérault. Le 29/06/2021 – Salle Le Sonambule à Gignac

15H : ADIEU LES CONS – 4€/personnes ; 1h27

18H : TOM & JERRY – 4€/personnes ; 1h41

20H30 : THE FATHER (VF) – 5€/personnes ; 1h38 Informations et réservations : Cinéma Alain Renais

04 67 96 03 95

www.cinema-alainresnais.net

