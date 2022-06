Les Italiennes, marché artisanal et gastronomique Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-09-07 – 2022-09-11

Bouches-du-Rhône Martigues Bouches-du-Rhône Autour des tentations gastronomiques de tous ordres (pâtes, fromages, charcuteries, confiseries, vins fins…), des créations d’art vestimentaire, maroquinier ou décoratif rivalisent de séduction.

Un complément idéal à l’événement sur lequel se greffent ces « italiennes » : l’inimitable déambulation des Masqués Vénitiens. Deux rendez-vous pour une même invitation : à savourer sans retenue ! C’est désormais une institution de début septembre, durant cinq jours le jardin public de Ferrières devient « il giardino » !

