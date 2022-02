Les isolants biosourcés pour la rénovation des logements collectifs : exemple de la paille avec Terre & Océan Maison écocitoyenne, 24 mars 2022, Bordeaux.

**Mais les rénovations actuelles suivent une logique d’économie de moyens et utilisent des isolants conventionnels souvent issus de la pétrochimie.** **Pourtant la Nouvelle-Aquitaine est une grande productrice de matériaux biosourcés reconnus pour leurs performances thermiques, leur faible impact sur l’environnement et leur capacité à stocker du CO2. Intégrer ces matériaux dans nos manières de construire serait bénéfique pour notre confort et pour l’environnement.** **Pourquoi les isolants biosourcés ne sont-ils pas plus utilisés de nos jours et comment pourrions-nous faire évoluer les choses ?** **Filières locales, projets expérimentaux et nouveaux producteurs illustrerons cette problématique.** **La filière paille sera prise pour exemple afin d’évoquer un avenir plus durable.** **Avec Jessica Sprenger, de l’école d’architecture de Bordeaux.** **Tout public, accès libre.** **Le pass vaccinal est demandé à l’entrée**

Gratuit, sans inscription

La rénovation thermique des logements est une clé essentielle pour réussir la transition écologique.

