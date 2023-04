25EME BROCANTE Les Islettes Les Islettes Catégories d’Évènement: Les Islettes

Meuse

25EME BROCANTE, 8 mai 2023, Les Islettes

2023-05-08 06:00:00 – 2023-05-08 18:00:00

Meuse Les Islettes . Venez déambuler et chiner l’objet tant convoité le dimanche 8 mai, de 6h à 18h, dans les rues des Islettes lors de la 25ème brocante et vide-grenier organisée par le comité des fêtes des Islettes. Une buvette et une restauration rapide vous sera proposée tout au long de la journée. A 14h, le groupe de musique « Blendy » proposera un concert. Entrée gratuite +33 6 37 83 29 33 Les Islettes

