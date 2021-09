Orléans Pathé Orléans Place de Loire Loiret, Orléans Les InviZibles Pathé Orléans Place de Loire Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Les InviZibles Pathé Orléans Place de Loire, 10 septembre 2021, Orléans. Les InviZibles

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Pathé Orléans Place de Loire

Pour la 3ème année consécutive et malgré les contraintes sanitaires, le Festival Les InviZibles se tiendra au Pathé Orléans, du 10 au 12 septembre. Trois jours pour célébrer le cinéma ensemble, dans le respect des mesures sanitaires, et assister à des avant-premières incroyables et des rencontres avec des acteurs à l’actualité brûlante. Le leitmotiv de l’équipe organisatrice : rendre visible l’invisible et partager ses coups de cœur. A l’affiche : * Suprêmes * Les Meilleures * La Fracture Toutes les infos sur : [https://www.lesinvizibles.fr/](https://www.lesinvizibles.fr/) Festival Pathé Orléans Place de Loire 2 Rue des Halles, 45000 Orléans, France Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T23:00:00;2021-09-12T17:00:00 2021-09-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Pathé Orléans Place de Loire Adresse 2 Rue des Halles, 45000 Orléans, France Ville Orléans lieuville Pathé Orléans Place de Loire Orléans