Les invités – Comédie musicale par l’ESAT de Joncy Saint-Vallier, 20 mars 2022, Saint-Vallier.

Les invités – Comédie musicale par l’ESAT de Joncy Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) 22, rue Victor Hugo Saint-Vallier

2022-03-20 15:00:00 – 2022-03-20 15:50:00 Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) 22, rue Victor Hugo

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Dans l’esthétique de la comédie musicale, les résidents de l’ESAT de Joncy, initiés à la danse contemporaine depuis quatre ans, présentent leur spectacle « Les Invités ». La musique jouée sur scène a été créée spécialement pour cette pièce. La forme de comédie musicale permet aux résidents de passer du théâtre à la danse et au chant pour certains d’entre eux.

Le contenu du spectacle s’appuie sur le quotidien et les personnalités des résidents. Il s’agit aussi dans ce spectacle de parler de maladie ou d’état psychologique fragilisés par le biais du « Burn Out » qui touche des personnes de tous milieux sociaux-culturels, mais rarement des personnes en situation de handicap.

Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) 22, rue Victor Hugo Saint-Vallier

