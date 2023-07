Collecte MSA de Franche-Comté / Invités au festin Les invités au festin Besançon, 19 septembre 2023, Besançon.

Collecte MSA de Franche-Comté / Invités au festin Mardi 19 septembre, 09h30 Les invités au festin

L’association « Les invités au festin » reçoit des gens qui sont en souffrance psychique, des personnes qui souffrent de solitude et de ne pas pouvoir travailler. Le mardi 19 septembre, les délégués de l’échelon ouest du Doubs organisent une collecte (vaisselle et livres) au bénéfice de cette association. Aussi, les élus visiteront la friperie et rencontreront les bénévoles qui participent aux activités de la celle-ci.

Les invités au festin 10 rue de la cassotte, 25000 Besançon Besançon 25000 Les Chaprais Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T09:30:00+02:00 – 2023-09-19T12:00:00+02:00

2023-09-19T09:30:00+02:00 – 2023-09-19T12:00:00+02:00

MSA Franche-Comté